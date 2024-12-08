Mandiyú y Empedrado abren la serie de octavos de final

La llave de octavos de final de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol que protagonizarán Mandiyú y Empedrado se pondrá en marcha este domingo. El cruce entre los equipos capitalino dará inicio a las 18, se jugará en cancha de Huracán Corrientes y contará con el arbitraje de Edgardo Encina.

La revancha se jugará el próximo fin de semana en cancha de Boca Unidos donde Empedrado hace las veces de local.

Los dos equipos capitalinos llegan a esta instancia de manera directa, ganaron sus respectivos grupos clasificatorios y por lo tanto no disputaron la segunda fase. Además, quedaron libres en la última fecha de la primera fase, es decir que no compiten en este torneo hace tres semanas.

Mandiyú ganó la zona 8 con 8 puntos (2 triunfos y dos empates), mientras que Empedrado se impuso en el grupo 9 con una idéntica campaña. Los dos equipos convirtieron 5 goles, pero al Albo mantuvo invicto su arco mientras que Empedrado recibió 3 goles.

Para el encuentro de este domingo, Walter Zacarías mantiene una duda para la formación titular de Mandiyú: José Sánchez o Johan Baez.

Los 11 iniciales del Albo serían: José Aquino; Elías González, Maximiliano Núñez, Sánchez o Báez y Hernán Valenzuela; Gonzalo González, Facundo Tello, Gustavo Ojeda y Francisco de Souza; Guillermo Barreto y Julio Sena.

Julio García, entrenador de Empedrado, convocó a estos jugadores para el encuentro de este domingo.

Arqueros: Manuel Vallejos y Braian Aranda. Defensores: Fabián Esquivel, Carlos Leiva, Santiago Solís, Jorge Alegré y Eliseo Torres. Mediocampistas: Nicolás Ferreyra, Carlos Báez, Leandro Gómez, Gastón Segovia, José Martínez, Ariel Romero, Tobías Solís y Alejandro López. Delanteros: Tobías Pittón, Antonio Báez, Daniel Enrique, Diego Monzón y Franco Fernández.

Durante la obligada pausa en el Regional, Mandiyú y Empedrado se enfrentaron por la semifinal de la Copa de la Liga. El encuentro terminó empatado en 1. Guillermo Barreto anotó para Mandiyú y Alejandro López lo hizo para Empedrado que ganó el desempate de los penales 5 a 4.

Entradas

Las boleterías del Club Huracán Corrientes se habilitarán a las 15 y las puertas del estadio se abrirán a las 16.30.

El costo de la entrada general se fijó en $4.000, mientras que el adicional a platea en $2.000.

Las mujeres, jubilados, menores de 12 años y las credenciales abonarán $2.000.







