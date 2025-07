Boca y un duro camino que pone a prueba a Gago

Boca no tiene nada asegurado. Para dejar atrás a un humilde 2024, deberá acelerar y armarse de competitividad. Con Fernando Gago al frente, el equipo se someterá a una serie de partidos que definirán el estado en el arranque de la temporada: Copa Argentina, Copa de La Liga y el repechaje de la Copa Libertadores. Dura agenda que no dará respiro ni margen de error a un plantel que tiene que recuperar el hambre de ganar.

El mercado de pases de Boca es una de los mejores entre los equipos de la Liga Profesional y el nivel descubre el objetivo poder ganar cosas importantes, aunque faltan un par de nombres. Hubo una pequeña demostración del conjunto xeneize en lo que fue su único partido amistoso de pretemporada ante Juventude. Un triunfo que le dio el pie para seguir con las prácticas, ahora sí, para las competencias oficiales.

El cierre de enero presenta una semana casi sin descanso. Es que el 2025 inicia con un partido mata-mata, cuando enfrente a Argentino Monte Maíz el próximo miércoles 22 a partir de las 21.10, en la cancha de Colón. Sin escalas, pone primera en la Copa de la Liga Profesional: se mide ante Argentinos Juniors el domingo 26/01 en la Bombonera y llega a la segunda jornada del torneo a fin de mes frente a Unión el 29, en Santa Fe.

El mes de febrero lo agarra completo y tendrá acción en ocho oportunidades. Con los otros seis partidos del torneo local (con el clásico ante Racing como el mayor atractivo de su fixture), sumará dos más, siendo estos los de mayor importancia: jugará el repechaje de la Libertadores el 19. Si bien todavía no sabe su rival, al ser uno de los mejores en el ranking Conmebol definirá la llave el 26/2 y en la Bombonera.

Marzo tiene a otras tres jornadas de la Copa de La Liga, pero podrían sumarse dos compromisos más al montón. Es que en caso de superar la Fase 2 preliminar, Boca seguirá a bordo hacia la zona de grupos del torneo continental: jugaría la ida el 05/03 y la vuelta el 12/03.

El calendario de Boca en el arranque del 2025

Enero

32avos - Copa Argentina: Boca vs. Argentino Monte Maíz - 22/01

Fecha 1° - Liga Profesional: Boca vs. Argentinos - 26/1

Fecha 2° - Liga Profesional: Unión vs. Boca - 29/1

Febrero

Fecha 3°- Liga Profesional: Boca vs. Huracán - 2/2

Fecha 4°- Liga Profesional: Racing vs. Boca - 8/2

Fecha 5°- Liga Profesional: Boca vs. Independiente Rivadavia - 11/2

Fecha 6°- Liga Profesional: Banfield vs. Boca - 14/2

Fase 2 ida - Copa Libertadores: Nacional (P) o Alianza Lima vs. Boca - 19/2

Fecha 7°- Liga Profesional: Boca vs. Aldosivi - 22/2

Fase 2 vuelta- Copa Libertadores: Boca vs. Nacional (P) o Alianza Lima - 26/2

Fecha 8°- Liga Profesional: Boca vs. Rosario Central - 28/02

Marzo

*Fase 3 ida - Copa Libertadores: Deportes Iquique o Independiente Santa Fe vs. Boca - 5/3

Fecha 9°- Liga Profesional: Central Córdoba vs. Boca - 7/3

*Fase 3 vuelta - copa Libertadores: Boca vs. Deportes Iquique o Independiente Santa Fe - 12/3

Fecha 10°- Liga Profesional: Boca vs. Defensa y Justicia - 16/3

Fecha 11°- Liga Profesional: Newell's vs. Boca - 30/3

*Sin confirmar

Fuente: TyC Sports