Argentina goleó a Brasil

La selección Argentina derrotó 6-0 a Brasil en el duelo por la primera fecha del Grupo B del Campeonato Sudamericano Sub 20.

Las seis conversiones fueron realizadas por Claudio Echeverri (dos), Agustín Ruberto, Ian Subiabre (dos) y Santiago Hidalgo.

En el primer tiempo, Argentina entró al terreno de juego con la intensión de realizar ataques precisos que tuvieron como ojetivo concretar anotaciones.

Tras el impactante nivel ofensivo que demostró Argentina, Brasil no tuvo ninguna oportunidad clara para realizar jugadas ofesivas que le permitan achicar la ventaja. Además, su defesa no estuvo sólida, un punto débil que supieron aprovechar los argentinos para obtener una ventaja.

Las tres conversiones del combinado nacional en el primer tiempo del partido llegaron por las buenas definiciones del mediocampista ofensivo Claudio Echeverri y el extremo derecho Ian Subiabre.

Durante el complemento del encuentro, el elenco dirigido por el director técnico Diego Placente siguió con el mismo ritmo arrollador en el aspecto ofensivo, con jugadas amplias que tuvieron la intensión de ampliar la ventaja en el marcador.

En el minuto siete, Argentina amplió su ventaja en el marcador, concretó el 4-0. Agustín Ruberto ejecutó un disparo potente y preciso que envió el esférico al fondo del arco brasileño.

Un minuto después, el combinado nacional concretó el 5-0 en el tanteador. La conversión llegó por una buena definición del mediocampista ofensivo Claudio Echeverri.

En el minuto 33, Argentina realizó una conversión que sumó un número más al marcador. El delantero de Independiente de Avellaneda Santiago Hidalgo concretó el tanto que concretó el 6-0 en el tanteador del estadio Polideportivo Misael Delgado.

El domingo, Argentina enfrentará a Colombia.