San Martín quiere extender su buen momento en Junín

El 2025 le sonríe a San Martín. Ganó los cinco partidos que disputó en la Liga Nacional de Básquetbol y quedó con un registro de 9 triunfos y la misma cantidad de derrotas.

Este viernes intentará extender su buen momento cuando visite a Argentino de Junín. El encuentro se jugará en el estadio “Fortín de las Morochas”, en la ciudad bonaerense y dará inicio a las 21.30.

Para el equipo correntino será el final de su primera salida a la ruta del año. Esta gira comenzó con una victoria sobres San Lorenzo en lo que significó su primer festejo como visitante de la temporada.

El miércoles, logró su quinta victoria seguida al superar al siempre complicado Platense con un claro 87 a 65.

El Rojinegro marcó la clara diferencia a partir de una defensa muy fuerte y una ofensiva muy precisa.

Vicente Garello con 18 puntos, Lucas Gargallo con 15 y Franco Méndez con 15 fueron los goleadores en el equipo correntino que dominó de principio a fin al Calamar.

“Siempre construimos desde la defensa”, afirmó Gabriel Revidatti, entrenador de San Martín.

Al hablar sobre el buen momento que atraviesa el equipo y la diferencia con lo que se vio en los últimos meses del año, reflexionó: “la selección de tiro antes del receso era buena. La pelota no entraba, pero ahí no hay nada que hacer. Hay que seguir tirando para ganar confianza. Me parece que eso empezó a pasar”.

“Sabía que teníamos jugadores con varios años de experiencia en la Liga. Creo que ellos sabían que mantener la serenidad era clave porque eventualmente iban a empezar a meter. Lo peor hubiese sido perder la identidad y buscarle alternativas. Por eso también los tiros empezaron a entrar”, afirmó en declaraciones a Uno contra Uno Web.

Por su parte, Argentino (3-14) está último en las posiciones pero ganó los últimos dos partidos que disputó, ahora con la conducción técnica de Diego Camún. Esa mini racha la sufrió Regatas que perdió en Junín 90 a 80 el pasado martes.

Luego de la gira, San Martín regresará a Corrientes y el martes 4 de febrero recibirá a Olímpico de La Banda.