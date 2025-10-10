Pingüinos y Regatas clasificaron al Cuadrangular Final

Cuando restan dos fechas para concluir la etapa clasificatoria, Pingüinos y Regatas se aseguraron un lugar en el Cuadrangular Final del torneo Oficial de primera división que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc).

Para las otras dos plazas en la definición y disputada la novena fecha quedaron seis clubes con posibilidades de clasificar.

Pingüinos goleó a Don Bosco 94 a 35 y se mantiene como único puntero del certamen. El juego no tuvo equivalencias con estos parciales: 23 a 5, 24 a 8, 23 a 14 y 24 a 8.

Luciano Cárdenas con 22 puntos y Tobías Gutiérrez con 13 fueron los goleadores en el equipo de la banda negra, mientras que Sergio Blanco con 10 se destacó en el elenco colegial.

Luego de un primer cuarto desfavorable, lo perdió 23 a 20, Regatas se recompuso, venció a Córdoba 82 a 75 y clasificó a la fase final del Oficial.

La ofensiva del Fantasma estuvo liderada por Juan Cruz Ferreyra con 22 puntos y Alan Ledesma con 14. Agustín Tabernero con 17 y Lucio Sánchez con 13 lo hicieron en el conjunto Rojo.

Regatas está segundo en las posiciones y tiene ventaja deportiva con los cuatro equipos que marchan en el quinto lugar, por lo tanto no bajará del cuarto lugar.

En otro duelo clave con la mira puesta en el Cuadrangular Final, Colón venció a Alvear 87 a 61 con 19 puntos de Matías Bravo y 17 de Jorge Herrera. Nicanor Barrios con 20 puntos fue el goleador en el club del barrio Aldana.

Mientras que, con el mismo objetivo, El Tala derrotó de manera contundente a Malvinas 1536 Viviendas por 72 a 33 con 18 puntos de Alex Meza con 18 puntos.

Por su parte, San Martín triunfó sobre Hércules 74 a 63 y mantiene la ilusión de estar en el Cuadrangular Final.

Franco Aguerre con 24 puntos y Mateo Rearte con 18 fueron los principales anotadores en el Rojinego, mientras que Pablo Brocal con 16 y Agustín Barrios con 15 lo fueron en el conjunto del barrio Libertad.

Además, Juventus doblegó a Sportivo 65 a 55 y sigue en carrera para llegar a la lucha por el título.

Leandro Yardín con 14 puntos y Gonzalo Serrano con 13 fueron los máximos goleadores en el ganador; Agustín Bernachea con 24 y Lucas Alcaraz con 12 lo fueron en el perdedor.

Así se ubican

Cumplida la novena fecha, las ubicaciones del Oficial quedaron de esta manera: Pingüinos 17 puntos, Regatas 16, Colón y El Tala 15, Córdoba, Hércules, Juventus y San Martín 14, Alvear 12, Sportivo y Don Bosco 11, y Malvinas 1536 Viviendas 9.

Lo que viene

La décima fecha, penúltima de la etapa clasificatoria, contempla estos encuentros:

San Martín vs. Pingüinos

Juventus vs. Don Bosco

Regatas vs. Alvear

1536 Viviendas vs. Córdoba

Juventus vs. El Tala

Hércules vs. Sportivo.