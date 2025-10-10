Destituyeron a la presidenta de Perú, Dina Boluarte

El Congreso de Perú destituyó en las primeras horas de este viernes a Dina Boluarte del cargo de presidenta de esa nación, alegando la "permanente incapacidad moral" para ejercer el cargo que asumió el 7 de diciembre de 2022 y combatir el auge del crimen organizado en el país.

El Parlamento aprobó por mayoría las cuatro mociones de vacancia presentadas por distintos partidos contra la mandataria de 63 años, ante la severa crisis de inseguridad. Cada una de ellas contó con no menos de 113 votos.

También se aprobó convocar de inmediato a Boluarte con 118 votos a favor, lo que supera las cuartas quintas partes de la cámara, para que ejerza durante el plazo de una hora su derecho a la defensa. Esa sesión quedó pactada para las 23:30, hora local.

Sin embargo, la mandataria no se presentó y el presidente del Congreso, José Jerí, anunció después de algunos minutos de demora con respecto a aquel horario que se continuaría con el proceso de vacancia. Propusieron un debate de dos horas, distribuidas proporcionalmente entre los grupos parlamentarios, aunque finalmente, a pedido de la representación nacional votaron inmediatamente. Se requieren 87 votos de los 130 congresistas que componen el hemiciclo para declarar la vacancia y se obtuvieron 118.