La Copa de la Liga comienza a transitar la segunda fecha

La segunda fecha de la Copa de la Liga 2025, el torneo que reúne a los equipos de la Primera A y B del fútbol capitalino, se jugará en dos días. Este sábado se disputarán nueves partidos y el restante cotejo será el domingo.

Curupay, uno de los candidatos al título, buscará su segundo triunfo cuando enfrente a Libertad que perdió en la apertura.

Cambá Cuá, sub campeón del Oficial y ganador en la primera fecha, enfrentará a Doctor Montaña que viene de caer contra Sportivo.

Durante la jornada sabatina, Mburucuyá irá en la búsqueda de su primera victoria cuando resoba a Independiente que sumó de a tres el pasado fin de semana.

Por su parte, se producirá el choque entre Huracán y Boca Unidos, dos equipos que perdieron en la primera fecha.

Sábado 11

Cancha de Libertad: 14.30 Yaguareté vs. Villa Raquel y 16.30 Libertad vs. Curupay.

Cancha de Ferroviario: 16.00 Ferroviario vs. Sportivo y 18.00 Dr. Montaña vs. Cambá Cuá.

Cancha de Sportivo: 16.00 Rivadavia vs. Peñarol y 18.00 Quilmes vs. Empedrado.

Cancha de Lipton: 14.00 San Jorge vs. Barrio Quilmes y 18.00 Huracán vs. Boca Unidos.

Cancha de Mburucuyá: 16.30 Mburucuyá vs. Independiente.

Domingo 12

Cancha de Libertad: 15.00 Talleres vs. Mandiyú.