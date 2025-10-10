Narcomenudeo: dos detenidos tras allanamientos en Corrientes

Luego de sendos allanamientos en barrios de la ciudad de Goya, fueron apresadas dos personas vinculadas con delitos de narcomenudeo.

Se trató de un trabajo desplegado por integrantes de la Prefectura Naval Argentina, en base a disposiciones del Juzgado Federal Goya, a cargo de Cristina Elizabeth Pozzer Penzo Secretaría Penal Única de Rita Denis Zaracho, por supuesta infracción a la Ley 23.737.



En los operativos por tráfico de estupefacientes, detuvieron a dos involucrados y secuestraron droga que sería comercializada al menudeo en las barriadas.

Durante los procedimientos, efectuados en dos domicilios del barrio Matadero, el personal técnico de la fuerza nacional secuestró numerosos elementos de interés.

Según detallaron, incautaron una importante cantidad de dosis de cocaína fraccionadas para la venta así como $3.500.000 en efectivo.



Después de un detallado análisis de vehículos y objetos encontrados, secuestraron seis motocicletas, 16 teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y dos computadoras portátiles, entre otros, bajo la sospecha de que tendrían interés para la causa de índole federal.



Además de los dos hombres detenidos, otras cinco personas quedaron sujetas a la investigación.

El valor total de los bienes secuestrados supera los $21 millones de pesos, según estimaron.

