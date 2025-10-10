Explosión en una feria de ciencias: una nena está grave en el Garrahan

El caso de la feria escolar de ciencias en la localidad de Rancagua (Pergamino), que terminó en la fuerte explosión de la maqueta de un “volcán activo” con 17 personas heridas como saldo, está provocando gran conmoción este viernes por el grave estado de salud que al cierre de estas líneas atravesaba una nena de 10 años que, visitaba el pueblo con su familia y ocasionalmente asistió a la actividad. Además, una docente de 44 años sufrió quemaduras y debió ser operada.

Este mediodía, los estados de salud de la nena y la mujer eran delicado, el primero, y particularmente grave, el segundo. Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmaron que las restantes 15 personas (11 adultos y 4 chicos) sufrieron lesiones de distinto tipo, pero ya fueron dadas de alta.

El caso de la nena tiene en vilo a sus familiares y a las autoridades de Educación y Salud de la provincia: su estado de salud fue tal que tuvo que ser traslada de urgencia desde un centro de salud local hasta la ciudad de Buenos Aires, en helicóptero sanitario. Arribó al Hospital Garrahan este viernes a las 7.30 y fuentes reservadas confirmaron a este medio que es el caso más grave de los que en este momento atiende la institución.

En cuanto a la mujer, se pudo confirmar que era docente del Instituto Comercial Rancagua, donde ocurrió el episodio. Al cierre de esta nota estaba internada en el Hospital Provincial San Felipe, en la localidad bonaerense de San Nicolás, y había tenido que ser intervenida quirúrgicamente. Su pronóstico se mantenía en estado "reservado".

De la nena, tanto el Hospital Garrahan como el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires prefirieron omitir la difusión de un parte médico oficial, en resguardo de los datos de personales y mientras la familia no autorice una comunicación formal a los medios.

De acuerdo a información confirmada por esta redacción, los padres de la niña debieron trasladarse desde Pergamino en auto, separados de ella, dado el espacio acotado del helicóptero sanitario. El móvil, en tanto, no pudo aterrizar en el helipuerto del Garrahan, cerrado hace seis años. Debió hacerlo en una suerte de “campito” aledaño al centro de salud.