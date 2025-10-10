Ignacio Russo convirtió con Tigre y le dedicó un emocionante festejo a su papá

A poco tiempo despedir a su padre, el entrenador Miguel Ángel Russo, en el velatorio realizado en la Bombonera, su hijo Ignacio Russo decidió jugar con Tigre en el enfrentamiento ante Newell's y convirtió un gol que festejó de forma emotiva.

Desde el “Matador” le ofrecieron al delantero no jugar y tomarse el tiempo necesario, pero el futbolista declinó: “Voy a jugar, él hubiese querido eso. Si no, se levanta y me caga a puteadas”.

El encuentro tuvo un inicio cargado de emoción, ya que en el minuto de silencio, en memoria del histórico entrenador argentino, Ignacio no pudo contener las lágrimas, se arrodilló en el césped, con la mirada al cielo, mientras sus compañeros y los propios jugadores de Newell’s lo rodeaban para acompañarlo.

A los 21 minutos del primer tiempo, Russo marcó el primer gol del partido, luego de aprovechar un pase de David Romero y definir con el arco vacío. No hubo festejo eufórico, solo un abrazo interminable con sus compañeros y un llanto incontenible que recorrió todo el estadio.

En medio de la emoción, Ignacio se levantó la camiseta y mostró el tatuaje que lleva bajo el pecho: “Todo se cura con amor”. Esa frase, pronunciada por su padre en 2017 cuando dirigía a Millonarios en Colombia y hablaba de su lucha contra el cáncer, hoy quedó inmortalizada en el mundo del fútbol.

El partido terminó empatado en 1 tanto. Nacho fue reemplazado a pocos minutos del final, después agradeció, se mostró sorprendido y emocionado por las muestras de afecto hacia su papá.

“Fueron horas, días, semanas de mucha emoción”, sostuvo antes de quebrarse con un llanto.

Perdió San Lorenzo

La fecha 12 del Clausura de la Liga Profesional se puso en marcha este viernes con la derrota de San Lorenzo como local frente a San Martín de San Juan 1 a 0. El único gol del partido lo marcó Diego González a los 32 minutos del segundo tiempo.

Además, con gol de Juan Manuel Gutiérrez, Defensiva y Justicia superó como local a Argentinos Juniors 1 a 0.

Mientras que en Santiago del Estero, Central Córdoba superó a Unión de Santa Fe 3 a 1. Para el elenco local, marcaron Jonathan Galván, Lucas Besozzi y Matías Perelló. para la visita lo hizo Agustín Colazo.

Juega Racing

Racing visitará este sábado a Banfield, por la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita acomodarse en la pelea por el ingreso a los playoffs y a las copas internacionales del año que viene.

El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 18 en el Estadio Florencio Sola, se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Nazareno Arasa.

La jornada sabatina también contempla estos encuentros: Gimnasia LP - Talleres (16.00), Vélez - Rosario Central (22.15) y Belgrano - Estudiantes (22.15).