Comunicaciones debutará como local en la Liga Argentina 2025/26

La Liga Argentina de Básquetbol, la segunda categoría a nivel nacional, dará inicio el viernes 31 de octubre pero Comunicaciones de Mercedes recién debutará el domingo 2 de noviembre cuando reciba la visita de Independiente de Santiago del Estero.

El certamen contará con 34 equipos divididos en dos conferencias (Norte y Sur) de 17 clubes cada una. Todos los partidos se podrán ver por Básquet Pass, con un partido semanal en duplex por DeporTV.

El salto inicial se dará el viernes 31 de octubre con dos partidos, ambos por la Conferencia Norte. Dos pesos pesados se enfrentarán en Chaco, con el duelo entre Villa San Martín de Resistencia vs Independiente BBC de Santiago del Estero. Completa la jornada inaugural el duelo entre dos debutantes, que llegan desde La Liga Federal: Huracán de Las Heras recibirá en Mendoza a Hindú Club de Córdoba.

La segunda presentación de Comunicaciones también será como local. El domingo 9 recibirá a la Fusión Riojana, el nombre de fantasía para la unión de los clubes Facundo, Riojano y Riachuelo (hasta el año pasado jugó en La Liga Nacional).

Durante el mes de noviembre, Comunicaciones saldará a la ruta para realizar el viaje más largo de la etapa Conferencia. Se trasladará a Mendoza para jugar dos encuentros. El miércoles 12 visitará a Huracán Las Heras y el viernes 14 hará lo propio con Rivadavia de Mendoza.

La temporada 2025/26 de la segunda categoría profesional del básquet argentino se disputará un torneo único dividido en dos conferencias con formato todos contra todos con partidos de ida y vuelta dentro de cada conferencia. Cada equipo disputará un total de 32 encuentros antes del comienzo de los playoffs. La fase regular culminará a finales de marzo 2026 para dar paso a los playoffs.

En esa instancia, los equipos ubicados de 1º al 4º puesto de cada conferencia accederán directamente a octavos de final y esperarán rival surgido de la Reclasificación del 5º al 12º lugar.

La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia, la novedad es que en cuartos de final, los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí. Las Finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2026/27.

La edición 2025/26 de La Liga Argentina contempla dos descensos. Los mismos corresponderán a los equipos que finalicen en la última ubicación de sus respectivas conferencias (17mo lugar) una vez concluida la fase regular.