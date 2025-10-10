Un tramo de la avenida 3 de abril estará cerrado por dos semanas

A partir del próximo lunes y durante dos semanas permanecerá cerrado un tramo de la avenida 3 de abril en su intersección con Sargento Atienza y . Según informó este viernes el Municipio se debe a trabajos en La Unidad.

El corte de tránsito en la intersección de avenida 3 de Abril y Sargento Atienza, será hasta el sábado 25 de octubre. Por lo que durante este período, los conductores no podrán circular por este sector.

“Desde el lunes 13 hasta el sábado 25 de octubre, se interrumpirá el tránsito en Av. 3 de Abril y Sargento Atienza por trabajos en 'La Unidad'. Por favor, evitar circular por la zona”, señalaron en las redes sociales del municipio.

Hace dos meses este sector también fue cortado por obras y luego se sumó la calle Padre Borgatti, entre Moreno y la mencionada avenida.