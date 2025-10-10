Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México

La Ciudad de México se convirtió este jueves en el escenario de un brutal crimen a un ciudadano argentino. Se trata de Federico Dorcaz, modelo y cantante oriundo de Argentina, quien fue asesinado a tiros mientras conducía una camioneta Grand Cherokee de alquiler sobre la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada y provocó la intervención inmediata de la Justicia, que por ahora sostiene la hipótesis de que se trató de un ataque intencionado contra él. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), movilizó a distintas dependencias policiales y forenses en una zona afectada por el tráfico y la constante presencia de motociclistas.

Dorcaz, conocido por su actividad artística en México, resultó atacado por sujetos que, de acuerdo con los reportes oficiales recabados por la SSC CDMX, viajaban en dos motocicletas y aprovecharon la confusión vehicular para interceptar a su víctima.

El ataque ocurrió mientras el argentino circulaba cerca de Parque Lira, una zona frecuentada por automovilistas y en la que ya se ha registrado un alza en hechos delictivos. Según testigos, Federico intentó huir tras ser interceptado por dos sospechosos y aceleró, aunque fue alcanzado por los disparos. Tras bajar del vehículo, colapsó junto a la camioneta y murió en el sitio antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Las autoridades de CDMX informaron que, al recibir el aviso de la agresión, agentes acordonaron el área y notificaron de inmediato al Ministerio Público, encargando los primeros peritajes y la recolección de evidencias balísticas en la escena.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, precisaron en un comunicado.

También explicaron que ya se analiza el contenido de las cámaras de seguridad del sector con el fin de identificar a los agresores.