Buscan a un joven que fue de pesca hace cuatro días y desapareció

En la localidad de Santa Lucía se vive una situación de incertidumbre con respecto a la enigmática desaparición de Alberto Adrián Zapata (30 años), quien fue visto por última vez el pasado lunes cuando fue de pesca con unos amigos.



El hombre perdido domiciliado en el Barrio Bajo Sur empezó a ser buscada por los propios familiares y amigos que salieron en lancha a las aguas del Río Santa Lucía para tratar de hallarlo, después que perdieran toda conectividad de su teléfono celular, ya en la madrugada del martes.

En relación con el llamativo hecho, desde la Policia se informó que la denuncia de desaparición fue hecha recién este viernes 10 de octubre por una persona de apellido Perrota.



Solicitan colaboración para dar difusión respecto a la búsqueda, con intervención de la Fiscalía de Investigación en turno.

Sus características físicas son de 1,65 metros de estatura, contextura delgada, cabellos cortos color negro.



Al momento de su ausencia vestía una campera inflable color negra, pantalón buzo color negro y zapatillas color gris, según describieron.

Quienes puedan aportar datos ciertos que ayuden a lograr encontrar al ciudadano podrán hacerlo ante la Comisaría de Distrito Santa Lucía al 3777-480231; o bien con la dependencia policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.