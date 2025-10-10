Raúl Hadad: “Mi responsabilidad es con los correntinos que sufren por culpa de Milei”

El justicialismo de Corrientes se reunió en la casa partidaria en un encuentro provincial liderado por el candidato a diputado nacional Raúl "Rulo" Hadad y la presidenta del PJ, Ana Almirón. El eje del encuentro fue la crítica directa a la gestión del presidente Javier Milei y la movilización de cara a las próximas elecciones.

Hadad fue contundente al establecer su compromiso con la provincia:

"Mi responsabilidad es con los correntinos que sufren por culpa de Milei, por eso vamos a comenzar a demostrar que somos mejores para conducir el país", afirmó.

El candidato a diputado puso el foco en la política exterior y la pérdida de soberanía: "El 26 está en juego nuestra patria y no es abstracto, porque Milei se arrodilla ante EEUU y los correntinos sabemos que así no hay soberanía política ni independencia económica, menos podemos esperar justicia social".

Además, Hadad convocó a "abrazarnos a los correntinos que necesitan que un mejor proyecto tome las riendas de esta Nación que está a la deriva y deja al costado del camino a millones de personas".

Un mensaje con identidad y mirada de futuro

La presidenta del PJ, Ana Almirón, subrayó la importancia de "redoblar esfuerzos para comenzar a trazar el camino al 2027 con un proyecto serio como el que proponen Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa".

La candidata a diputada Gisela Lezcano sumó un fuerte mensaje personal al discurso, criticando el "odio que nos transmiten las redes sociales" e identificándose como "todo lo que Milei odia: mujer, peronista, discapacitada y egresada de una universidad pública".

En tanto, el candidato Marcelo Ríos propuso contraponer las iniciativas del peronismo por la justicia social "para torcer el destino de los jóvenes a los que el modelo actual vuelca al narco, al casino online y a OnlyFans".

Del masivo encuentro participaron figuras clave del peronismo de Corrientes y del ámbito nacional, como los diputados nacionales Nancy Sand y Jorge Antonio Romero, el intendente de Paso de los Libres, Martín "Tincho" Ascúa, y referentes del Frente Renovador.