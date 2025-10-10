¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Javier Milei
Raúl Hadad: “Mi responsabilidad es con los correntinos que sufren por culpa de Milei”

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria encabezó un encuentro del peronismo en la casa del PJ, donde lanzó duras críticas al Presidente de la Nación. Afirmó que la "gran mayoría que votó a Milei está arrepentida" y llamó a "comenzar a demostrar que somos mejores para conducir el país".

Por El Litoral

Viernes, 10 de octubre de 2025 a las 19:57

El justicialismo de Corrientes se reunió en la casa partidaria en un encuentro provincial liderado por el candidato a diputado nacional Raúl "Rulo" Hadad y la presidenta del PJ, Ana Almirón. El eje del encuentro fue la crítica directa a la gestión del presidente Javier Milei y la movilización de cara a las próximas elecciones.

Hadad fue contundente al establecer su compromiso con la provincia:

"Mi responsabilidad es con los correntinos que sufren por culpa de Milei, por eso vamos a comenzar a demostrar que somos mejores para conducir el país", afirmó.

El candidato a diputado puso el foco en la política exterior y la pérdida de soberanía: "El 26 está en juego nuestra patria y no es abstracto, porque Milei se arrodilla ante EEUU y los correntinos sabemos que así no hay soberanía política ni independencia económica, menos podemos esperar justicia social".

Además, Hadad convocó a "abrazarnos a los correntinos que necesitan que un mejor proyecto tome las riendas de esta Nación que está a la deriva y deja al costado del camino a millones de personas".

Un mensaje con identidad y mirada de futuro

La presidenta del PJ, Ana Almirón, subrayó la importancia de "redoblar esfuerzos para comenzar a trazar el camino al 2027 con un proyecto serio como el que proponen Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa".

La candidata a diputada Gisela Lezcano sumó un fuerte mensaje personal al discurso, criticando el "odio que nos transmiten las redes sociales" e identificándose como "todo lo que Milei odia: mujer, peronista, discapacitada y egresada de una universidad pública".

En tanto, el candidato Marcelo Ríos propuso contraponer las iniciativas del peronismo por la justicia social "para torcer el destino de los jóvenes a los que el modelo actual vuelca al narco, al casino online y a OnlyFans".

Del masivo encuentro participaron figuras clave del peronismo de Corrientes y del ámbito nacional, como los diputados nacionales Nancy Sand y Jorge Antonio Romero, el intendente de Paso de los Libres, Martín "Tincho" Ascúa, y referentes del Frente Renovador.

