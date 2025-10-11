Taraguy sufrió el poderío de Curne y perdió la final del Regional 2025

El Regional NEA 2025 de rugby tuvo un claro dominador y este sábado se quedó con el título. Curne superó a Taraguy 22 a 3 para lograr su quinto título consecutivo.

A lo largo de los 80 minutos en cancha de Aranduroga, Curne prevaleció en el juego y en el marcador.

Durante el primer tiempo, Taraguy jugó sin la pelota y tuvo problemas para sostener el scrum chaqueño. Sin embargo, se mostró firme en defensa y cuando tuvo su oportunidad, pudo sumar en el marcador.

En el segundo período creció el dominio universitario aunque recién en la segunda parte pudo aumentar la diferencia. Por su parte, Taraguy no tuvo opciones para descontar y por segundo año consecutivo perdió la final frente al mismo rival.

El encuentro comenzó con una fuerte lucha de delanteros y la primera ventaja llegó con un penal que convirtió el apertura de Curne, Juan Sánchez a los 8 minutos del primer tiempo.

El empuje del scrum chaqueño provocó una nueva infracción, pero Sánchez, frente a los palos, no pudo aprovechar el penal porque su patada se fue desviada.

Curne siguió con la presión, recuperó la pelota, Kalin Burlli habilitó a sus centros y Francisco Liotta apoyó el primer try de la calurosa tarde a los 18 minutos. La conversión de Sánchez dejó el marcador 10 a 0.

El “10” de Curne dejó pasar la posibilidad de sumar con los pies luego de otra infracción en el scrum.

A los 26 minutos, Taraguy logró romper el asedio chaqueño, llevó el juego a campo rival y le dio movilidad a su ataque.

La defensa chaqueño se adelantó en una marca y el penal lo convirtió Ignacio Meabe.

En el complemento, el trámite no se modificó aunque disminuyeron las posibilidades para sumar puntos.

Recién a los 15 minutos, Curne hizo prevalecer la potencia de sus delanteros con una fórmula conocida: line y maul para que Bruno Siri apoye la pelota en el ingoal.

Taraguy intentó atacar desde todos los sectores, pero algunas imprecisiones le impidieron avanzar a la zona de anotación.

Curne hilvanó una jugada letal a los 28 minutos. Pases, movilidad y obtención de la ventaja le permitieron a Bruno Corbalán zambullirse en el ingoal correntino. La conversión de Kalin Burlli fue efectiva y el marcador quedó 22 a 3.

Curne mostró su hegemonía y en el 2026 volverá a ser el representante del NEA en el Torneo del Interior A. En tanto que Taraguy aguardará la definición de la Unión Argentina de Rugby para poder disputar un repechaje para ingresar al TDI B.

Más campeones

Curne también se consagró campeón del Regionial en Intermedia (venció a Taraguy 59 a 17) y del Oficial de Pre Intermedia (triunfo sobre Taraguy 27 a 22).

En la división M19, el Oficial fue para Taraguy que derrotó a Regatas 41 a 30.