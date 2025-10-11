Las imágenes del paso del Presidente por Corrientes

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este sábado por la tarde una multitudinaria recorrida por la Costanera de Corrientes, acompañado por la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, en el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones del próximo 26 de octubre.

La caminata reunió a miles de vecinos y militantes que se acercaron para saludar al mandatario y expresar su apoyo al proyecto de transformación que lidera el Gobierno Nacional. Milei estuvo acompañado además por la presidente de La Libertad Avanza, Karina Milei, y referentes provinciales del espacio.

Megáfono en mano, el presidente agradeció el apoyo de los correntinos y llamó a redoblar el compromiso con el cambio.

“Muchas gracias Corrientes, sabemos que queda mucho por hacer. Si seguimos por el camino de la libertad, nos traerá prosperidad para todos. Les pido a todos que no aflojen, estamos a mitad de camino.”

Durante su discurso, Milei remarcó la importancia del momento político que atraviesa el país y la necesidad de consolidar el rumbo.

“Estamos en un momento bisagra de nuestra historia. Venimos de años de decadencia, pobreza e inflación, y hoy estamos de pie, bajando la inflación, ordenando las cuentas y devolviéndole dignidad al trabajo y al esfuerzo de los argentinos.”

El presidente también hizo referencia a la definición electoral de octubre.

“Este 26 de octubre tenemos que elegir si seguimos bajando la inflación, aniquilando la pobreza, si seguimos siendo en el mundo un ejemplo de lo que hay que hacer, o si queremos volver al modelo del pasado que hizo de la Argentina un país pobre. Por eso les pido que sigan aguantando, que no aflojen, porque esta vez el esfuerzo vale la pena, porque La Libertad Avanza o la Argentina retrocede.”

Por su parte, Virginia Gallardo destacó la masiva convocatoria y el respaldo al presidente.

“Los correntinos sabemos lo que significa el esfuerzo y el trabajo. Por eso acompañamos este proyecto que está cambiando la Argentina y que nos devuelve la esperanza.”