Milei llegó a Corrientes y encabezará un acto en la costanera junto a Virginia Gallardo

El Presidente de la Nación, Javier Milei arribó este sábado a la ciudad de Corrientes para apoyar a la candidata a diputada nacional, Virginia Gallardo. La actividad principal está prevista para las 17, donde encabezará una acto en la costanera junto a Gallardo en la intersección de avenida Costanera y calle 25 de Mayo.

Al llegar a la provincia, Milei se dirigió al Hotel Turismo, donde lo aguardaba Gallardo, junto a otros dirigentes y candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA), entre ellos Isidoro Redcozub y Lisandro Almirón. El presidente permanecerá allí hasta el inicio del acto programado para la tarde.

Más temprano, el mandatario nacional visitó la provincia de Chaco, donde se reunió con el gobernador Leandro Zdero y encabezó un acto en Resistencia, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Durante su discurso, el presidente envió un mensaje a los militantes presentes: “No aflojen”, expresó ante una multitud en la plaza Belgrano, reafirmando su mensaje de campaña.

Con esta agenda, Milei busca reforzar la presencia de LLA en las provincias del nordeste argentino, de cara a los próximos comicios legislativos.