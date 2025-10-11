Santa Ana: detuvieron a un hombre con bochitas de cocaína en un control policial

La Policía de Corrientes informó que este jueves secuestró envoltorios de cocaína y demoró a un hombre mayor de edad en un control policial de la localidad correntina de Santa Ana.

El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 7,5 sobre la ruta provincial N° 43,cuando se detuvo la marcha de una motocicleta Honda Titan. Al realizar el palpado de seguridad, los agentes detectaron que el conductor llevaba tres "bochitas" con sustancia blanquecina.

Ante esta situación, la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado efectuó el narcotest, dando resultado positivo para cocaína con un peso total de 1,4 gramos.

Tanto la motocicleta como la sustancia secuestrada y la persona demorada fueron trasladadas a la Comisaría de Santa Ana para continuar con las diligencias correspondientes.