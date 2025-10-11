Empedrado, Curupay y Sportivo lideran la Copa

La segunda fecha de la Copa de la Liga en el fútbol capitalino tuvo actividad este sábado con la disputa de nueves partidos. Empedrado, Curupay y Sportivo lideran los grupos A, B y C, respectivamente, con puntaje ideal.

Talleres puede sumarse a ese lote si este domingo supera a Mandiyú en el partido que se jugará desde las 15 en cancha de Libertad.

Con gol de Alexis Fleitas, Empedrado superó a Quilmes 1 a 0 y quedó al frente de la zona A con 6 puntos.

Por el mismo grupo, Yaguareté venció a Villa Raquel 1 a 0 gracias al gol que marcó Carlos Pimienta González.

Además, Huracán y Boca Unidos igualaron 1 a 1. Germán Acuña marcó para el azulgrana y Juan Pablo Maciel lo hizo para el aurirrojo.

Este grupo se completará este domingo con el cruce entre Talleres y Mandiyú.

Curupay goleó a Libertad 5 a 0 y manda en solitario en la zona B. Los goles fueron señalados por Agustín Alegre, Antonio Báez, Diego Monzón, Nicolás Segovia y Marcos Veloso.

En el interior provincial, Mburucuyá consiguió su primera victoria al superar a Independiente 3 a 0 con goles de Nahuel Soto.

Mientras que Rivadavia y Peñarol igualaron en 2 tantos. Luciano Bustamante y César Cáceres fueron autores de los goles del rojinegro, en tanto que Jorge Ayala y Ramón Mambrín marcaron para el aurinegro.

En este grupo quedó libre Sacachispas.

En el grupo C el único líder es Sportivo que superó a Ferroviario 2 a 0 con las conquistas de Lucas Silva y Jorge Osuna.

San Jorge de Almagro logró su primera victoria al superar a Barrio Quilmes 3 a 0 con goles de Gonzalo García, Thiago Magri y Julián Rodríguez.

Además, Doctor Montaña y Cambá Cuá repartieron puntos con una igualdad en 1.

Lipton quedó libre en este grupo.

El torneo de primera división que organiza la Liga Correntina de Fútbol reúne a los clubes de primera División A y B.