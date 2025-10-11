Amplia convocatoria del "Gran Festival del Mencho Sauceño"

La localidad de Sauce vive a pleno este fin de semana una actividad especial que congrega a personas de toda la región, más aún a los amantes de las tradiciones. Se trata del "Gran Festival del Mencho Sauceño" que inició este sábado 11 con variadas actividades y culminará el domingo 12.

En el predio de la Sociedad Rural se llevó a cabo un desfile donde se premió al mejor mencho, se pasearon con sus trajes de gala y también las agrupaciones mostraron toda su galantería.

Cada momento fue acompañado con la riqueza del lenguaje típico de los payadores y sus gitarras.El hombre de campo además mostró su destreza con una riesgosa prueba de rienda libre, así como en la monta de vacunos y pialadas de terneros.Además, se llevó a cabo un gran festival con artistas chamameceros y folclóricos de gran convocatoria.

Se trata de una festividad pensada para las familias, que arribaron de manera multitudinaria procedentes de distintos puntos de Corrientes, y Entre Ríos, así como de lejanas latitudes que llegaron para disfrutar de esta peculiar actividad.

El hombre de campo se lució con sus mejores montados, así como sus atuendos de platería el infaltable mate y otras bebidas que acompañaron las distintas actividades en las que las comidas típicas inundaron el ambiente con sus atractivos olores y sabores.