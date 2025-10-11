Más de 100 capturas en la Fiesta Provincial de la Pesca de la Boga con devolución

La localidad de Empedrado disfruta a pleno de su XII° Fiesta Provincial de la Boga con devolución, con el cetámen que se llevó a cabo este sábado en el que obtuvieron un total de 102 capturas en manos de visitantes de distintos puntos de Corrientes, así como de Formosa Chaco Entre Ríos .
Entre las premiaciones se destaca la pieza mayor con un ejemplar de 68 centímetros obtenido por la barra Pesquera "Fermosa" del equipo 25, todos oriundos de la provincia de Formosa; en tanto que el equipo ganador con 12 capturas fue el número 34 "El Pescador", procedentes de Paso de la Patria.
El "menor mejor clasificado" obtuvo 89 puntos con 2 capturas, quien integraba la barra Pesquera "Esto es Pesca", de Formosa.
La "dama mejor clasificada", Lucrecia María Aibe con 564 puntos 12 capturas, de la barra "El Pescador" de Paso de la Patria.
La jornada sabatina fue más que agradable, con un clima de temperatura ideal para la pesca, donde los cientos de turistas y visitantes disfrutaron a pleno de todo el colorido de la fiesta que congregó a familias de toda la región.
Para la noche estaba todo listo para la gran Cena Show de pescadores donde se entregarán los premios en un espectáculo que lleva cabo en el Polideportivo Municipal.