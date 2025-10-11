Mandiyú goleó en San Lorenzo

Como parte de su preparación para el Torneo Regional Federal Amateur de fútbol 2025/26, el Deportivo Mandiyú se presentó este sábado en la ciudad correntina de San Lorenzo.

El equipo que conduce Fabián “Bocha” Ponce disputó dos encuentros amistosos con un seleccionado local, en lo que fueron los últimos partidos previos al debut.

En el encuentro entre los equipos principales, probables titulares, Mandiyú se impuso 7 a 1 con goles de Lautaro Mendoza (4), Emmanuel Soler (2) y el restante de Facundo Lallana.

Mientras en el otro cotejo, el triunfo del Albo fue de 4 a 0, con goles de Alberto Bazán, Juan Leguizamón, Esteban Medina y Gonzalo González.

Mandiyú será el único representante de la capital provincial en el Regional que dará inicio el próximo fin de semana.

El Albo será parte del grupo 3 de la Región Litoral Norte junto a Defensores de San Roque y Sportivo Surubí de Goya.

El primer partido de Mandiyú será, en principio el domingo 29, cuando visite a Defensores de San Roque.

Mientras que por la tercera fecha, recién el 11 de noviembre recibirá a Sportivo Surubí.