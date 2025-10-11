Luego del intenso calor, rige doble alerta por tormentas fuertes en Corrientes

Tras una jornada de intenso calor con una sensación térmica que superó los 36°C en Corrientes, se prevé la llegada de tormentas fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó este sábado doble alerta en la provincia, naranja para el sector noreste y para el resto se prevé amarilla con un poco menos de intensidad.

Anticipan la llegada de lluvias intensas

Tal y como anticiparon los pronósticos durante la semana, en la madrugada de este domingo podría desarrollarse un sistema de mal tiempo en la provincia. Para la capital, se prevé 100% de probabilidad de tormentas fuertes desde la madrugada hasta la tarde.

Con el desarrollo de vientos por sureste con ráfagas de 42 y 50 kilómetros por hora, se pronostica un brusco cambio de temperatura. De los 34°C registrados este sábado, el termómetro rondará los 21°C y 26°C.

Alerta naranja y amarilla para este domingo en la provincia. Fuente: SMN

Alerta naranja

En las últimas horas, el ente nacional de meteorología, lanzó una alerta naranja para General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

“El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h”, señalaron.

Archivo Marcos Mendoza

Alerta amarilla

Para el resto de la provincia, rige alerta amarilla. Ciudades como Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, entre otras.

Con respecto a este sector, el organismo señaló: “El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h”.

Por lo que se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser localmente superiores.