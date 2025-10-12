San Martín visita a San Lorenzo en la búsqueda de la recuperación

La segunda gira de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26 comenzará a transitar este domingo San Martín de Corrientes. Desde las 20, en el Polideportivo Roberto Pando, visitará a San Lorenzo, mientras que el martes 14 a partir de las 22,10 jugará frente a Ferro Carril Oeste en el mítico estadio Héctor Etchart.

San Martín disputó hasta en el presente torneo 3 partidos con un saldo de una victoria y dos derrotas. Las dos caídas fueron como visitantes y con una característica sobresaliente: la baja producción ofensiva (61 puntos de promedio).

Mejorar el ataque es clave para que San Martín aumente las posibilidades de triunfo. El rojinegro tiene un plantel con gol en diferentes manos, pero hasta el momento no logró fluidez en la ofensiva y su goleo fue escaso.

El equipo correntino debutó en el certamen con una clara victoria de local frente a Atenas (76 a 49), y después salió a la ruta y perdió contra Boca (86 a 59) y Gimnasia de Comodoro Rivadavia (81 a 65).

La última presentación de San Martín fue el pasado viernes 3 en la provincia del Chubut. El plantel regresó a Corrientes donde trabajó buscando mejorar el rendimiento colectivo.

El rival de este domingo, San Lorenzo, llega con un rendimiento similar al Rojinegro. Jugó tres partidos y ganó solamente uno.

Al azulgrana debutó con una victoria como local frente a Peñarol y después perdió los partidos frente a Oberá Tenis Club (OTC) y La Unión en Misiones y Formosa, respectivamente.

Sebastián Burtin es el entrenador de San Lorenzo que tiene como principales referentes dentro del plantel a Lucas Pérez, Selem Safar, Augusto Alonso y Facundo Rutemberg.

La segunda presentación de la gira de San Martín será en Caballito donde lo espera Ferro Carril Oeste que atraviesa un gran momento.

El conjunto porteño ganó los tres partidos que disputó en la competencia y además se clasificó para los cuartos de final de la Liga Sudamericana.

Ferro tiene como entrenador a Federico Fernández y dentro del plantel están Jonatan Torresi, Valentín Bettiga, Facundo Piñero, Eduardo Vasirani, Emiliano Lezcano y Felipe Rodríguez.

Luego del paso por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Martín volverá a la capital correntina y el domingo 19 recibirá la visita de Unión de Santa Fe.