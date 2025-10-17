Zárate jugará su tercera semifinal en el circuito mundial ITF

El tenista correntino Carlos María Zárate clasificó para disputar su tercera semifinal de un future dentro del circuito mundial de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por su sigla en inglés).

En febrero sacó su primer punto ATP, y a punta de buenas actuaciones en los ITF fue escalando posiciones y hoy se ubica en el puesto 802 con una buena proyección para lo que resta del año. “Me gustaría estar entre los 500 mejores a fin de año”, reconoció el correntino.

El joven de 20 años quedó entre los cuatro mejores del M15 que se se está disputando en las canchas de polvo de ladrillo del Club Sirio de Santiago de Chile.

En la jornada de viernes, Zárate se impuso al también argentino Fernando Cavallo por 7-6 (4) y 6-3 en 2 horas y 8 minutos de juego.

En la semifinal del future chileno, el correntino se medirá con Juan Manuel La Serna que en cuartos de final superó al chileno Benjamín Pérez por 6-3 y 6-1.

El cordobés de 21 años aparece en el puesto 511 del ránking de la ATP y es el segundo favorito en Santiago.

Será la primera vez que Zárate y La Serna, dos de los buenos proyectos que tiene el tenis argentino, se medirán en el circuito profesional. El duelo argentino comenzará a las 12 de este viernes en la cancha Nº 4 del Club Sirio.

En la otra semifinal, se medirán el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (771) y el estadounidense Ryan Dickerson (833).

Eliminado en dobles

La campaña de Carlos María Zárate en el cuadro de dobles del M15 de Santiago de Chile llegó a su fin este viernes.

El correntino, en dupla con Thiago Cigarran, perdieron en el duelo de cuartos de final frente al chaqueño Julián Cundom y el chileno Benjamín Torres Fernández por 6-1, 4-6 y 10-4.