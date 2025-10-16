Funcionario municipal condenado por privasión ilegítima de la libertad de su pareja

En un juicio abreviado pleno fue condenado un funcionario municipal de la ciudad Goya, por privación ilegítima de la libertad a su pareja, un hecho que causó conmoción por el cargo del acusado, quien tras aceptar la responsabilidad del hecho no irá preso.

El juez de Garantías Lucio López Lecube dictó la Sentencia 89, por la cual el condenado resultó ser Pedro Edgardo Zarantonelli, actual director de Servicio Municipal por el delito, "privación ilegítima de la libertad mediando violencia y amenazas en perjuicio de quien fuera su pareja, Romina Anabel S.

El magistrado resolvió condenarlo a tres años de prisión de ejecución condicional, tras un acuerdo de juicio abreviado pleno.

Según se desprende del fallo, el hecho ocurrió el 23 de agosto de 2025, alrededor de las 17, cuando el acusado trasladó a su pareja hasta su vivienda ubicada en la intersección de las calles Baibiene y 9 de Julio de Goya.

De acuerdo con los datos expresos, en ese lugar se generó una fuerte discusión entre ambos motivada por celos y actitudes posesivas.

Durante el altercado, el acusado habría cerrado la puerta con llave e impidió que la mujer se retirara, reteniéndola contra su voluntad desde las 18 hasta las 21,30, además de agarrarla con violencia y amenazarla de muerte.

Luego del fallo condenatorio, el juez además dispuso el cumplimiento de una serie de medidas preventivas.

Entre las reglas de conducta impuestas, la Justicia dispuso que el funcionario fije domicilio y no lo modifique, sin aviso previo.

Además, la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de Romina Anabel S., de su domicilio y lugares que frecuenta.

También advierte que no se contacte ni intimide por ningún medio a la mujer.

Se dispuso a su vez que el funcionario municipal condenado cumpla tratamiento terapéutico obligatorio para erradicar patrones de violencia y posible consumo de sustancias.