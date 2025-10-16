Recuperaron un caballo valuado en $6 millones en Mburucuyá

Tras un allanamiento ordenado por la Justicia, materializado con base en una investigación, la Policía Rural y Ecológica de Saladas recuperó un caballo pura sangre, que tendría un valor aproximado a los $6 millones.



El operativo se llevó a cabo en un campo ubicado en jurisdicción de Mburucuyá en el marco de la investigación originada por una denuncia de robo y a partir de obtener indicios de su ubicación, por una publicación en Instagram.



Los involucrados quedaron a disposición de la Fiscalía en turno, quien dictará medidas relacionadas con el expediente.