Más de 400 competidores en el torneo Clausura de la Academia Superior

Más de 400 competidores provenientes de distintas filiales de Corrientes y Chaco participaron de la última cita competitiva del año de la Asociación Civil Academia Superior de Taekwondo (ACAST) ITF, que reunió a danes y cinturones de colores de todas las categorías, tanto juveniles como adultos.

El Torneo Clausura en el Club Juventus ratificó el crecimiento sostenido del Taekwondo ITF en la región, con una comunidad cada vez más numerosa y comprometida con los valores del arte marcial.

El evento marcó el cierre de la temporada 2025 para la ACAST, consolidando un año de intensa actividad y crecimiento dentro de la disciplina.

Las competencias se desarrollaron con un alto nivel técnico, destacándose el respeto, la camaradería y el espíritu deportivo característico del Taekwondo ITF.

Los organizadores celebraron la gran participación y el compromiso de los practicantes, profesores y familias que acompañaron durante toda la jornada, que se extendió hasta entrada la tarde con las finales de las distintas categorías.

Según informaron desde la ACAST, durante los meses de noviembre y diciembre con la realización de los últimos exámenes, reválidas y capacitaciones en cada una de sus filiales, completando así el calendario 2025.