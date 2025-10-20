¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Las noticias más importantes del 20 de octubre

Por El Litoral

Lunes, 20 de octubre de 2025 a las 06:55

Volcó un automóvil en una ruta de Corrientes

Corrientes: cierran el acceso a un puente en San Lorenzo por la crecida de un arroyo

Borget mejoró su registro y ganó en el Nacional de Clubes

Detuvieron a 23 gendarmes acusados de cobrar coimas de hasta $600.000 a camioneros

Un cortocircuito provocó un principio de incendio en el Hospital Vidal

Investigadores de la Unne proponen nuevas estrategias para el control del estado cuántico

Motosierra: más de 170 escuelas técnicas de Corrientes se quedarán sin fondos

El Gobierno enfrenta el vencimiento de 6 mil millones de dólares hasta enero

Entraron a robar a una casa y fueron sorprendidos por la Policía





 





 

