Las noticias más importantes del 20 de octubre

Volcó un automóvil en una ruta de Corrientes
Corrientes: cierran el acceso a un puente en San Lorenzo por la crecida de un arroyo
Borget mejoró su registro y ganó en el Nacional de Clubes
Detuvieron a 23 gendarmes acusados de cobrar coimas de hasta $600.000 a camioneros
Un cortocircuito provocó un principio de incendio en el Hospital Vidal
Investigadores de la Unne proponen nuevas estrategias para el control del estado cuántico
Motosierra: más de 170 escuelas técnicas de Corrientes se quedarán sin fondos
El Gobierno enfrenta el vencimiento de 6 mil millones de dólares hasta enero
Entraron a robar a una casa y fueron sorprendidos por la Policía