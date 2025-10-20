Tensión en Corrientes: la Junta Electoral ratificó una deuda de $12,3 millones y exige el pago inmediato al Municipio de Esquina

A solo seis días de las Elecciones Municipales Simultáneas del 26 de octubre de 2025, la Junta Electoral de la Provincia de Corrientes resolvió rechazar "en todos sus términos" la presentación efectuada por el Municipio de Esquina, ratificando que la comuna debe abonar de manera inmediata $12.398.000 por gastos del proceso electoral.

La decisión fue tomada en la capital correntina este lunes, mediante el Acta N° 62. La Junta Electoral, presidida por Gustavo Sebastián Sánchez Mariño, consideró que el planteo del Municipio de Esquina era "extemporáneo, improcedente y carente de fundamento jurídico".

Los argumentos del Municipio y el rechazo de la Junta

El 17 de octubre, el Asesor Legal del Municipio de Esquina había objetado:

El costo de impresión de las boletas únicas de papel (BUP), por considerarlo excesivo.

(BUP), por considerarlo excesivo. La inclusión de los gastos correspondientes a los padrones de electores privados de libertad , alegando que debían ser asumidos por la autoridad nacional.

, alegando que debían ser asumidos por la autoridad nacional. La falta de discriminación de los denominados "refrigerio" y "gastos generales".

La Junta Electoral refutó los planteos. Respecto al costo de la BUP, señaló que se encuentran plenamente justificados, ya que se basan en los estándares técnicos de seguridad exigidos y el control exclusivo de la Junta Electoral Nacional. Además, la autoridad nacional solo eximió al Municipio de los gastos de despliegue, repliegue, transporte y transmisión de datos del Correo Argentino, pero no de los gastos extraordinarios de la impresión de los talonarios de la boleta única papel.

En cuanto a los padrones de detenidos, la Junta sostuvo que la Ley Provincial N.º 5894/09 establece que la imputación de esos votos es a las categorías municipales, por lo que el Municipio debe garantizar la documentación necesaria.

Advertencia de "Conflicto de Poderes"

La Junta Electoral ratificó lo dispuesto por el Acta N° 61/25 , manteniendo vigente el monto adeudado de $12.398.000. Este saldo corresponde a servicios remanentes, como el Centro de Cómputos (Susti), la impresión de padrones y otros gastos administrativos.

La resolución exige que la cancelación del monto se realice de manera inmediata, bajo apercibimiento de iniciar un "procedimiento de conflicto de poderes a fin de obtener el cobro correspondiente".