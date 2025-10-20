Jugador del club Córdoba participa en la Academia Olímpica Argentina

El correntino Bruno Fernández representará al cestoball argentino en la Academia Olímpica, un evento anual realizado por el Comité Olímpico Argentino (COA). El evento comenzó este lunes y se extenderá hasta el miércoles 23 y reunirá a 30 jóvenes de todo el país vinculados al deporte y a la educación en valores, para formarse como líderes comprometidos con los ideales olímpicos, el desarrollo humano integral y la convivencia pacífica.

Fernández es jugador del club Córdoba, de la selección de Corrientes y de la selección Argentina.

El jugador que logró coronarse campeón del mundo, participará como único representante de la disciplina en este gran evento.

Para ingresar a esta academia tuvo que pasar por un proceso de admisión y posterior evaluación.

La Confederación Argentina de Cestoball emitió un comunicado informando la noticia y felicitó a Bruno “por su compromiso en continuar formándose en conocimientos y valores no solamente para transmitirlos a nuestro deporte, sino también para representarlo y potenciarlo”.