Desbaratan una banda de ladrones rurales y secuestran armas

La Policía de Corrientes informó este lunes que lograron desarticular una banda delictiva que operaba en la zona rural del Paraje María Chica, en la Cuarta Sección de Curuzú Cuatiá.

El hecho comenzó cuando trabajadores de un establecimiento ganadero sorprendieron a tres individuos prendiendo fuego dentro del campo. Al ser descubiertos, los sospechosos realizaron disparos con armas de fuego y se fugaron internándose en el monte.

Tras la denuncia, la Fiscalía Rural dispuso tareas de investigación y allanamientos simultáneos en varios domicilios vinculados a los sospechosos, ubicados sobre la Ruta Provincial Nº 23, en zonas rurales de Perugorría y Curuzú Cuatiá.

El operativo permitió detener a tres personas y secuestrar varias armas de fuego y elementos rurales robados, entre los que se destacan:

Rifle calibre .22 WMR marca Marlin

Carabina calibre .22 LR

Caja con 43 municiones calibre .22

Motosierra Stihl color naranja

Diversos elementos de montura y bozales trenzados

Todos los detenidos permanecen alojados en la Alcaidía de la Comisaría Primera de Curuzú Cuatiá, a disposición de la Fiscalía Rural.

La investigación continúa, ya que se analiza su presunta vinculación con otros hechos delictivos ocurridos en la zona rural, donde productores y pobladores habían denunciado robos de ganado y otros bienes en los últimos meses, y no se descartan nuevas detenciones.