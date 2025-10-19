Volcó un automóvil en una ruta de Corrientes

Un automóvil volcó en la Ruta Provincial N°6, en un sector enripiado que conecta las localidades de Mburucuyá y Santa Rosa de Corrientes.

Según la información inicial, el siniestro se registró en horas de la tarde del domingo.

Al lugar, acudieron Bomberos Voluntarios de Mburucuyá junto a una ambulancia del hospital local, quienes brindaron asistencia a los ocupantes del rodado.

Hasta el momento, no se informó oficialmente el estado de salud de las personas involucradas ni las causas que habrían provocado el siniestro.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar para establecer las circunstancias del vuelco y garantizar la seguridad del tránsito en la zona.