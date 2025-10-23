Benjamín Traverso fue segundo en La Plata

El esquinense Benjamín Traverso logró el segundo puesto en la primera final de la novena fecha de la Fórmula 3 Metropolitana que se corrió este viernes en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Traverso lideró la competencia hasta la mitad de la misma, sin embargo el ingreso del auto de seguridad limó todas las diferencias y en el relanzamiento Malek El Bacha lo superó y se quedó con el triunfo.

El piloto esquinense del equipo Castro Racing, largó desde la tercera ubicación, rápidamente capturó la punta y se escapó en la primera colocación durante la primera mitad de la competencia.

Una vez pasado el ecuador de la carrera, y con una diferencia tranquilizadora sobre sus perseguidores, el inoportuno ingreso del auto de seguridad redujo las diferencias a 0 y en el reinicio, a 3 del final, le permitió a Malek El Bacha hacerse de la primera colocación para dirigirse rumbo a su primera victoria en la categoría.

“Me quedé con la sangre en el ojo porque hicimos todo perfecto hasta la primera mitad, marcando récord tras récord en cada vuelta. Veníamos muy bien y ya habíamos puesto la carrera en el freezer”, comentó Traverso.

“Pero salió el pace car, El Bacha aprovechó muy bien la succión, me pasó y después me costó seguirlo porque perdí las referencias. Pude recortar media décima por vuelta, pero no alcanzó”, se lamentó.

“Estoy contento por el potencial que mostró el auto pero triste porque se nos escapó la victoria que necesitamos para pelar por el campeonato”, relató.

El podio lo completó Gianfranco Barbara, en tanto que el goyano Ignacio Vilas terminó en el puesto 21.

La segunda final de la novena fecha se correrá este viernes desde las 14. Traverso, que está en la Copa de Oro largará desde la séptima ubicación.