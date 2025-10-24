La décima fecha se disputa en dos jornadas

El Pre Federal de básquetbol en la provincia de Corrientes ingresa en la recta final de la fase regular. La décima fecha comenzará a disputarse este viernes y se cerrará el sábado con la expectativa puesta en la lucha por llegar a los cuartos de final.

Durante este viernes se disputará dos encuentro que darán inicio a las 21.30. San Martín de Curuzú Cautiá recibirá a Español de Santa Lucía, mientras que en la capital correntina jugarán Alvear y Sportiva Esquinense en un cruce para mantener la ilusión de llegar a los playoffs.

En la jornada sabatina se disputarán cuatro partidos. A las 19, en la ciudad de Corrientes se enfrentarán El Tala y Pingüinos. A las 20.30 jugarán en Monte Caseros, San Lorenzo y Amad.

Además, desde las 21 se medirán en Goya, Unión y Córdoba y a partir de las 21.30, Hércules recibirá a Atlético Saladas.

Cuando restan tres fechas para concluir la fase clasificatoria, Pingüinos y Córdoba por la Zona A, y San Lorenzo y Atlético Saladas en la B ya se aseguraron un lugar en la ronda eliminatoria de cuartos de final.

Disputadas nueve fechas, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Zona A: Pingüinos 16 puntos, Córdoba 15, Unión de Goya 14, San Martín de Curuzú Cuatiá 13, El Tala 11 y Español de Santa Lucía 9.

Zona B: San Lorenz de Monte Caseros 18 puntos, Atlético Saladas 16, Amad de Goya 15, Alvear, El Tala y Sportiva Esquinense 12.

