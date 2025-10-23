Hadad: "El domingo es el ajuste y la miseria de Milei o Fuerza Patria"

"Que en Vamos Corrientes se dejen de mentir porque son partícipes necesarios del desastre que están haciendo en el país", afirmó Rulo Hadad en el cierre de campaña de Fuerza Patria, llevado adelante este jueves ante un marco multitudinario en Corrientes.

"Si no frenamos esta locura, Milei nos va a terminar fundiendo", sostuvo Hadad y contrastó que "mientras ellos destruyen, nosotros construimos y mientras ellos entregan el país, nosotros somos orgullosos defensores de nuestra soberanía".

"Nuestro pueblo no nació para arrodillarse ni ser sometido con las injusticias de un Milei, por eso este domingo con más fuerza que nunca vamos a demostrar que somos la generación de la democracia que asume el compromiso de darle un triunfo a Corrientes", subrayó el candidato a diputado nacional en primer término.

En tanto que enfatizó el objetivo de "defender la soberanía, buscar la independencia económica y mantener en alto la justicia social" porque "Milei gobierna para una minoría financiera que se lleva con pala los dólares de todos los argentinos".

A su vez, la candidata en segundo término, Gisela Lezcano fue taxativa al afirmar que "más feo que nacer con una discapacidad es haber nacido sin capacidad de gestión como Milei, y le digo, que si tanto odia a los discapacitados, que acá estoy, no le tengo miedo".

A su turno, la presidenta del Partido Justicialista, Ana Almirón, puso de manifiesto que se elige "Milei o Argentina, Milei o Corrientes" y que los diputados de Fuerza Patria irán al Congreso porque "representamos a los correntinos y las correntinas, no a Valdés ni la Casa de Gobierno".

Asimismo destacó que "los legisladores de Fuerza Patria no irán a calentar las bancas como el traidor de Camau que llegó por nuestro voto, sino que ahí necesitamos compañeros como Rulo que representen a los correntinos y demuestran que el peronismo no se arrodilla".

En tanto que llamó a ejercer un voto "en defensa propia, no como Valdés que manda a votar en el Congreso contra los jubilados".

Del encuentro participaron también el exvicegobernador Rubén Pruyas, el presidente del Partido Justicialista de la Capital, Félix Pacayut, el líder del Frente Renovador en la provincia, Germán Braillard Poccard, legisladores y concejales electos, así como los presidentes de los partidos aliados y referentes sindicales de diversos sectores.