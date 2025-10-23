Robo en Corrientes: ingresaron a un departamento del barrio Cambá Cuá y se llevaron 20 mil dólares

La Policía de Corrientes informó el millonario robo en un departamento del barrio Camba Cuá, de la ciudad Capital.

El hecho, que ocurrió el pasado domingo y trascendió en las últimas horas, se dio en un departamento ubicado en el quinto piso de un edificio ubicado sobre calle Junín al 300, entre Chaco y Misiones, cuando los residentes del domicilio estaban ausentes.

Las primeras averiguaciones constataron el robo de 20 mil dólares en efectivo y varias alhajas de alto valor económico.

Además, se comprobó que la puerta de acceso presentaba signos de haber sido forzada con una barreta. El personal de la Comisaría Primera verificó la falta del dinero, joyas, pulseras, collares y frascos de perfume.

Se están analizando registros de cámaras de seguridad y, según trascendió, habrían obtenido imágenes de un hombre sospechado de ser el autor material del robo.

En la investigación intervienen la Unidad Fiscal de Corrientes, junto con la Dirección de Investigación Criminal, la Dirección General de Investigación de Delitos Complejos y la Unidad Antiarrebatos.