Cierre de Javier Milei: el domingo “va a cambiar de cero la Argentina”

En medio de renuncias en el Gabinete, Javier Milei encabezó este jueves el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Rosario. El Presidente brindó un discurso rodeado de candidatos, ministros y militantes en Parque España, de esa ciudad santafesina. "Pese al Congreso destituyente, que atacó el programa de gobierno, llegamos de pie a las elecciones y a partir del domingo va a cambiar de cero la Argentina", sostuvo.

“Este Gobierno es distinto a todos los que hubo antes”, destacó Milei al comienzo de su discurso. Tras ello, el mandatario resaltó la baja de la inflación, la finalización de los piquetes como logros de su gestión y llamó a “cambiarle la cara al Congreso”, para avanzar después del 26 de octubre con más reformas estructurales.

“Si bien durante el primer año pudimos sacar leyes importantes y hacer las reformas estructurales más grandes, nos aprobaban todo porque creían que iba a salir mal”, señaló Milei. “Pero cuando arrancó este año y la economía venía a todo vapor, se encendió la máquina de impedir”, advirtió luego en un dardo dirigido a la oposición.

Destituyente

“A pesar de ellos y de un Congreso destituyente, hoy llegamos a la elección de pie. Y a partir del domingo la Argentina va a cambiar en serio”, se jactó el mandatario. “Por eso es tan importante ir a votar el domingo”, reclamó luego.

En medio del acto, hubo cantos contra el gobernador y dirigente de Provincias Unidas, Maximiliano Pullaro, que lidera el oficialismo provincial que competirá en las urnas contra los violetas. “Pullaro narco, la p...”, cantó la militancia libertaria. No hubo mención, sin embargo, a José Luis Espert, quien debió renunciar a su candidatura por sus vínculos con Maximiliano “Fred” Machado", acusado de narcotráfico en los Estados Unidos.

Sobre el final de su discurso, el mandatario apuntaló la candidatura de Agustín Pellegrini, postulante libertario que encabezará la nómina de diputados en Santa Fe y que enfrentará al oficialismo provincial de Maximiliano Pullaro, encarnado por su vice Gisela Scaglia.

Sin embargo, las encuestas no son favorables para el elegido de Milei. Los últimos sondes lo ubican en Rosario, detrás de Gisela Scaglia, representante de Provincias Unidas, y Caren Tepp, de Fuerza Patria.

Campaña

En medio de un amplio operativo de seguridad, Milei llegó a Rosario, pasadas las 17.30, acompañado por gran parte de su Gabinete, que luego se dirigirá rumbo al Parque España.

“En 2021 nos reunimos por primera vez, cuando todo era apenas una idea, una convicción y un sueño compartido. Hoy, cuatro años después, volvemos al mismo lugar, pero con una fuerza que se hizo movimiento, y un movimiento que se convirtió en historia”, destacó Diez en la red X.

En simultáneo, Pullaro y Scaglia cerraron durante la tarde la campaña de Provincias Unidas en el Bioceres Arena, de aquella ciudad.