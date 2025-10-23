Robo en Resistencia: detuvieron a una correntina acusada de sustraer $5 millones en joyas

Una mujer de 52 años, identificada como Viviana Q. y oriunda de la provincia de Corrientes, fue detenida por la Policía acusada de robar una joyería en la ciudad de Resistencia, Chaco. La aprehendida contaba con antecedentes de participación en otros dos hechos en locales comerciales de la capital chaqueña.

El robo a la joyería "Oro Blanco" ocurrió el pasado 6 de octubre. La mujer ingresó al comercio y, aprovechando el descuido de la empleada, sustrajo de las vitrinas un paño de joyas con un monto estimativo de cinco millones de pesos ($5.000.000), para luego retirarse del lugar.

Allanamiento y detención en Corrientes

Tras intensas tareas investigativas, personal de la División a cargo, en colaboración con la Dirección Trata de Personas, Búsqueda y Captura de la Policía de Corrientes, lograron identificar el domicilio actual de la sospechosa.

En las últimas horas, se ejecutó un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Gobernador Contte de la ciudad de Corrientes, con intervención del Juzgado de Garantías N° 02, a cargo de Liliana Soledad Puppo, y el Equipo Fiscal N° 14, a cargo de Francisco de Asis Obaldia Eyseric.

Durante el procedimiento, se logró el secuestro de elementos de interés para la causa, incluyendo el paño porta joyas, dos teléfonos celulares, parte de las joyas robadas y las ropas y zapatillas que la detenida usó al momento de cometer el robo.

Viviana Q. quedó detenida y se encuentra sindicada como autora de dos hechos delictivos más ocurridos en la ciudad de Resistencia, lo que subraya un patrón de actividad criminal en comercios.