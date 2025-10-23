Pago de sueldos en Corrientes: Valdés anunció el cronograma completo para estatales

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, confirmó las fechas del cronograma de pago de sueldos para los trabajadores de la administración pública provincial, incluyendo tanto a estatales activos como a jubilados y pensionados.

La liquidación se realizará por terminación de DNI a lo largo de cinco días, comenzando el próximo lunes 27 de octubre.

El pago, por terminación de DNI

La liquidación se pondrá en marcha este lunes 27, día en que cobrarán aquellos agentes cuyo DNI finalice en 0 y 1. Es importante destacar que quienes perciben sus haberes a través de cajero automático tendrán el monto acreditado y disponible desde el sábado 25 de octubre.

El cronograma continuará el martes 28 con los documentos finalizados en 2 y 3, y proseguirá el miércoles 29 con los DNI terminados en 4 y 5.

La distribución de haberes finalizará en los días siguientes: el jueves 30 será el turno de los DNI que terminen en 6 y 7, y el último tramo de pago se concretará el viernes 31, alcanzando a los documentos finalizados en 8 y 9.

De esta manera, la totalidad de los empleados públicos, jubilados y pensionados de la provincia recibirán sus salarios antes de finalizar el mes.