¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Racing barrio Cambá Cuá Gustavo Valdés
Racing barrio Cambá Cuá Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Oficial

Pago de sueldos en Corrientes: Valdés anunció el cronograma completo para estatales

El gobernador Gustavo Valdés anunció el inicio de la liquidación de haberes para activos y pasivos, que comenzará este lunes 27 y se extenderá hasta el viernes 31. 

Por El Litoral

Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 10:07

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, confirmó las fechas del cronograma de pago de sueldos para los trabajadores de la administración pública provincial, incluyendo tanto a estatales activos como a jubilados y pensionados.

La liquidación se realizará por terminación de DNI a lo largo de cinco días, comenzando el próximo lunes 27 de octubre.

El pago, por terminación de DNI

La liquidación se pondrá en marcha este lunes 27, día en que cobrarán aquellos agentes cuyo DNI finalice en 0 y 1. Es importante destacar que quienes perciben sus haberes a través de cajero automático tendrán el monto acreditado y disponible desde el sábado 25 de octubre.

El cronograma continuará el martes 28 con los documentos finalizados en 2 y 3, y proseguirá el miércoles 29 con los DNI terminados en 4 y 5.

La distribución de haberes finalizará en los días siguientes: el jueves 30 será el turno de los DNI que terminen en 6 y 7, y el último tramo de pago se concretará el viernes 31, alcanzando a los documentos finalizados en 8 y 9.

De esta manera, la totalidad de los empleados públicos, jubilados y pensionados de la provincia recibirán sus salarios antes de finalizar el mes.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD