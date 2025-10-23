Explosión e incendio en un departamento en Corrientes: una persona herida

Bomberos Voluntarios de Corrientes informó que el miércoles se produjo un incendio en un departamento de la ciudad Capital, el cual fue contenido con el trabajo conjunto de tres dotaciones.

El jefe de Bomberos Voluntarios, Daniel Bertorello, relató a El Litoral que en la tarde del miércoles, “aproximadamente a las 19.20 recibimos un llamado de emergencia al sistema 911” donde se solicitó la presencia de bomberos a un edificio ubicado en Belgrano 1725, en un quinto piso.

Al lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y una de bomberos de la Policía.

Según Bertorello, el incendio se produjo por una fuga de gas. El propietario de departamento intentó encender una hornalla, momento en que “tomó fuego la garrafa y produce una pequeña explosión. La mampostería de la cocina quedó dañada con el fuego”.

Las llamas y la explosión produjeron daño material. La rápida intervención de los bomberos permitieron el control de la situación y la sofocación del fuego.

El propietario del inmueble resultó con quemaduras que fueron tratadas por los servicios médicos de emergencias, encontrándose fuera de peligro.

