Encontraron muerta a una mujer que era intensamente buscada en Goya

La búsqueda de una mujer desaparecida en Goya terminó de la peor manera. El miércoles fue encontrada muerta en el vertedero municipal.

Se trata de María Ángeles Fernández, de 44 años, quien estaba desaparecida desde el sábado 18 de octubre.

El hallazgo del cuerpo ocurrió durante un rastrillaje de efectivos de la Policía que estaban abocados a su búsqueda.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de las instalaciones del horno pirolítico de Goya captaron a Fernández dirigiéndose al vertedero, motivo por el cual se inició rastrillaje.

Tras ser encontrado el cuerpo se iniciaron las diligencias del caso, mientras se espera el inicio de la autopsia médico forense para determinar las circunstancias de la muerte de Fernández.

*Con información de TN Goya