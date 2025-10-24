Valdés: “A Cristina y a Karina les importa tres carajos los correntinos”

La alianza Vamos Corrientes cerró ayer la campaña para las elecciones legislativas nacionales que se desarrollarán el domingo, con un multitudinario acto que tuvo lugar en el Club San Martín de la ciudad Capital.

El acto fue encabezado por el gobernador y líder del espacio, Gustavo Valdés junto al gobernador electo Juan Pablo Valdés. Gustavo pidió mandar desde Corrientes “diputados 'jaiteva' que se le planten al centralismo de Nación y nos defiendan en el Congreso”, en referencia a los candidatos Diógenes González, Práxedes López y Carlos Hernández.

En la oportunidad acompañaron los senadores nacionales Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela, Carlos Espínola, la diputada nacional Sofía Brambilla y numerosos funcionarios y legisladores provinciales y municipales, entre los diversos intendentes y dirigentes de Vamos Corrientes de localidades vecinas, así como también miles de militantes que se dieron cita en el estadio rojinegro.

Valdés inició su discurso celebrando el reciente triunfo provincial de Vamos Corrientes, agradeciendo a todos los partidos que conforman la alianza. Luego, centró sus críticas en el centralismo del Gobierno nacional, al que acusó de querer "refundar nuestra patria" sin entender el federalismo.

Se refirió a la Constitución de 1853 de Juan Bautista Alberdi, señalando que surgió de un triunfo federal con el objetivo de lograr un "pie de igualdad" y la "autonomía provincial". En contraste, denunció que, a lo largo del tiempo, el centralismo fue "acogotando" a las provincias, pensando solo en la macrociudad y llevando a que miles de correntinos emigraran para buscar mejor destino.

El gobernador parafraseó al Martín Fierro de José Hernández para apelar a la unidad: "Las provincias sean unidas, esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea". Subrayó que la alianza Provincias Unidas está haciendo ese esfuerzo de juntarse para un "nuevo desafío histórico", anteponiendo los intereses de los correntinos a los de los partidos.

El mandatario fue duro con la oposición local, asegurando que votar por otras listas es "obedecer lo que dice Cristina" o "lo que dice Karina", a quienes "no les importa lo que pensamos los correntinos". Instó a elegir diputados 'jaiteva' (auténticos) que "nos defiendan, se planten y no se levanten por alguna prebenda o sean ñoquis en el Congreso de la Nación".

Valdés criticó a los legisladores que se esconden o "entregaron los principios" al no defender la educación pública y al Hospital Garrahan, un centro de salud creado por Raúl Ricardo Alfonsín. Insistió en que Argentina necesita más profesionales, ciencia y tecnología, algo que “solo da la universidad pública y gratuita".

Para finalizar, el gobernador afirmó que la elección no es una más, sino que se trata de "ponerle una bisagra a la Argentina". Instó a los militantes a no bajar los brazos y a trabajar con convicción hasta el final, destacando la valía de los candidatos: Diógenes González, por las transformaciones en las leyes provinciales; Práxedes López, por la defensa de la educación pública; y Carlos Hernández, por su conocimiento de los derechos. "No vamos al Congreso de la Nación a calentar la silla, ni porque somos cholulos, ni porque le chupamos las medias a Cristina. Nosotros vamos al Congreso de la Nación porque quieren los correntinos", concluyó.

Diógenes González

“Hemos hecho todo para ganar las elecciones”, comenzó Diógenes González, quien celebró el liderazgo del gobernador electo, Juan Pablo Valdés, y valoró el esfuerzo de los partidos que integran la alianza oficialista. “Muchos dirigentes cedieron lugares en las listas para poner a Vamos Corrientes y a la provincia por encima de los intereses personales”, sostuvo.

En otro tramo, González destacó la composición de la lista, junto a Práxedes López y Carlos Hernández, a quienes definió como “dirigentes comprometidos, trabajadores y respetuosos”, y subrayó que los tres “representan los intereses de Corrientes y de los correntinos en el Congreso Nacional”.

El postulante presentó además algunas de sus propuestas legislativas: un proyecto para reducir las cargas patronales en la industria, con el fin de promover el empleo y fortalecer los 18 parques industriales impulsados por el gobernador Gustavo Valdés; y otro para reformular la Agencia Nacional de Discapacidad, denunciando que actualmente “existe una mezcla de ineptitud y crueldad en el trato hacia las personas con discapacidad”.

González también cuestionó la falta de recursos nacionales para Corrientes, recordando que “el presidente prometió el segundo puente entre Corrientes y Resistencia, pero en el presupuesto no pusieron una sola letra”. En esa línea, criticó, además, que la provincia no haya recibido ningún aporte del Tesoro Nacional.

“Los correntinos siempre defendimos nuestra tierra, antes en los campos de batalla y ahora con la ley, la palabra y la Constitución”, enfatizó. “Tenemos que exigir que se respete el sistema federal y representativo que marca nuestra Carta Magna”, agregó. Finalizando con sus palabras, el candidato a legislador sostuvo enfáticamente que “el 26 de octubre Corrientes va a gritar un sapucay bien fuerte, y se va a escuchar en Buenos Aires”.

Práxedes López

La ministra de educación y candidata en segundo término como diputada nacional, Práxedes López defendió a la educación diciendo: “Queremos estar para defender lo que viene haciendo Corrientes hace 7 años y medio junto al gobernador Gustavo Valdés, hemos construido 170 escuelas, entregamos Tabis en nivel inicial y están aprendiendo robótica y programación con y sin pantalla, transformamos la escuela primaria y transformamos la escuela secundaria con esas plataformas de Educaplay” en ese sentido agregó que “hemos levantado la bandera de la educación técnica, construyendo 2 escuelas hermosas y grandes con 6000 metros cuadrados, en Goya y en Capital la Portuaria y vamos a seguir haciendo en Santa Rosa e Ituzaingó”.

López remarcó que “tenemos que trabajar por la salud y por la discapacidad, por eso convoco a las mujeres, para que sigan militando, es importante que el Congreso de la Nación tenga correntinos que vayan a defender este proyecto político” y se dirigió a la multitud diciéndoles que “todos ustedes siéntanse parte porque cada uno hizo lo suyo, tenemos equipo, tenemos mujeres, tenemos un líder y tenemos un gobernador electo que va a seguir haciendo lo mismo”.

“No puedo creer un Gobierno nacional tan insensible, no puedo creer que el financiamiento de las escuelas técnicas, que lleva 20 años, les están quitando a los plumazos en el presupuesto nacional como también a la ciencia y a la tecnología” se refirió la Ministra y candidata y afirmó que “nadie va a dejar de levantar esa bandera, porque nos merecemos todos los que pertenecemos a la educación pública pero también reclamaremos el financiamiento a nuestra universidad querida, no solamente la UBA sino también la Unne que tenemos que ayudarla”.

Por último, López les dijo a los votantes, y a las mujeres en particular, que “tengan confianza queridas mujeres que no me voy a olvidar de ninguna de ustedes, porque se que a las mujeres nos cuesta mucho más, nos cuesta dejar la familia, dejar los hijos y los maridos a veces” y para concluir agregó que “por eso tenemos que legislar violencia digital, pero fundamentalmente para acompañar a ese hijo que tiene discapacidad, me van a encontrar defendiendo los recursos que nos dieron, queremos una provincia Federal y nosotros somos Federal”.

Juan Pablo Valdés

“Estoy seguro de que tenemos los mejores candidatos para defender a Corrientes. Son ellos quienes van a ir al Congreso a decir que se puede tener equilibrio fiscal y superávit, sin dejar de atender la agenda social, a los jubilados, a los pensionados, a las personas con discapacidad y a la obra pública”, afirmó el gobernador electo, al tomar la palabra.

Subrayó que los postulantes “conocen la provincia, sus necesidades y su gente”. En ese sentido, pidió a la ciudadanía “mantener presente quiénes son los verdaderos representantes del pueblo correntino: los de la lista 502 de Vamos Corrientes”. Asimismo, remarcó la importancia de alinear la política provincial con la nacional a través de legisladores comprometidos con los valores de la provincia.

En otro orden de temas, Valdés diferenció a su espacio de las demás opciones en competencia: “Hay cinco caminos, cinco listas, pero solo una representa de verdad a los correntinos. Dos no van hacia ningún lado, dos responden a intereses de los partidos nacionales, y solo una —Vamos Corrientes— representa a la mayoría del pueblo correntino”.

Finalmente, el gobernador electo cerró su mensaje con un fuerte llamado a la participación: “Este domingo salgamos a votar, trabajemos duro y ganemos. Mandemos al Congreso tres correntinos para defendernos y para levantar la voz en nombre de la Argentina federal”, cerró.

