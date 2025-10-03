La M14 de Taraguy competirá en un encuentro internacional de rugby

La división M14 de Taraguy Rugby Club competirá en el tradicional torneo internacional infantil “Máximo Navesi”, que se disputará el sábado 4 y el domingo 5 de octubre, en la ciudad de Mendoza.

Este 2025, el encuentro internacional infantil “Máximo Navesi” cumple 50 años. Se trata de una de las competencias de mayor prestigio en toda América y para esta edición se esperan clubes de Argentina y Chile.

El encuentro internacional infantil se realizará en las instalaciones del campeón del Torneo del Interior "A", Marista Rugby Club, de Mendoza.

El Cuervo correntino viajó a Cuyo con una delegación de 34 jugadores, el manager, dos entrenadores, el preparador físico y un coordinador.

La delegación correntina viajó con estos jugadores:

Fabricio Acosta; Mateo Arque; Luciano Arregin; Luciano Arzuaga; Tomás Benítez Meabe; Jerónimo Blanco Roth; Maximiliano Brizio; Rocco Caballero; Cruz Callaba; Renzo Carabajal; Santiago Cardozo Rey; Ramiro Encina Romero; Rocco Farizano Civetta; Juan Pablo Fernández; Máximo Fernández; Benjamín Fernández Stucke; Pedro Gallino Yanzi; Facundo Galván; Feliciano Garay; Nicolás Geneyro; Justo Gómez de la Fuente; Bautista Insfrán; Benjamín Ivancovich; Ángelo Laurino; Cruz Marquevich; Giuliano Marsilli; Máximo Meza Temporetti; Santiago Miers; Haziel Munos; Gerónimo Orons; Santiago Reyes; Santiago Ross; Felipe Vargas, y Antonio Castro.

El manager es Esteban Arque; los entrenadores son Gastón Breard y Nicolás Fagnani; el preparador físico es Guido González; y el coordinador es Fernando Cardozo.

