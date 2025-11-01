San Martín no dejó dudas y derrotó a Argentinos de Junin 94 a 78

n En el Fortín Rojinegro, San Martín de Corrientes consiguió un nuevo triunfo de local. Esta vez, derrotó 94-78 al Turco de Junín. El jugador destacado del partido fue Leonel Schattmann con 24 puntos.

En una nueva jornada de la Liga Nacional, el encuentro entre San Martín de Corrientes y Argentinos de Junín comenzó muy activo. Ambos combinados fueron agresivos en el perímetro.

Sin embargo, la visita lo supo aprovechar mejor, con un parcial de 16-6 en la mitad del cuarto.

El Rojinegro logró recortar la distancia (14-18) con Reginald Becton como su principal anotador (6).

El Turco se quedó con el primer cuarto por 27-19 con Voncameron Davis (10) y Jeremías Frontera (8) como sus baluartes en el goleo.

En el segundo período, el Santo fue decidido a buscar el partido y se puso arriba en el marcador por primera vez (39-37) con la actuación determinante de Lautaro Berra (9).

San Martín mejoró su ofensiva en este tramo y cerró el cuarto arriba por 47-42.

Luego del entretiempo, el local mantuvo su ventaja, aún así, el ritmo del juego era de ida y vuelta.

Tras la mitad del tercer cuarto, el conjunto dirigido por Gabriel Revidatti fue superior con una notoria diferencia en el score de la mano de uno de sus refuerzos destacados: Leonel Schattmann con 21 anotaciones (4 triples). Así concluyó el período 78-63 arriba.

En el tramo final, Argentinos intentó contener las embestidas de su rival con las actuaciones de Davis y Frontera pero el dueño de casa ya contaba con tanteador muy favorable.

De esta manera, San Martín se llevó el triunfo por 94 a 78.

El equipo correntino fue de menos a más y construyó una sólida victoria a partir del segundo cuarto con grandes actuaciones como las de Leonel Schattmann, goleador del partido con 35 puntos de valoración, 24 anotaciones, 7 rebotes y 3 asistencias.

Seguido de Lautaro Berra con 28 puntos de valoración, 21 tantos, 6 rebotes y 2 tapas.