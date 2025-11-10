San Martín traslada su buen momento a Capital Federal y Mar del Plata

El buen momento de San Martín (5-3) en la Liga Nacional de Básquetbol, ganó cuatro de los últimos cinco partidos disputados, tendrá una prueba exigente en la gira que lo llevará a Capital Federal y Mar del Plata.

Este martes, desde las 20.30, San Martin se medirá con Obras Basket (4-3) en el Templo del Rock desde las 20,30, mientras que el miércoles 12, el Rojinegro enfrentará a Peñarol (4-3) en el Polideportivo Islas Malvinas a partir de las 21.

Para esta nueva salida a la ruta, el plantel de San Martín estará completo. El base Víctor Fernández se recuperó de su lesión de hombro y ya estará a disposición del DT Gabriel Revidatti. Mientras que Gastón García, pese a que tiene alguna molestia en su tobillo izquierdo, también será de la partida.

San Martín comenzó a crecer a partir de su solidez defensiva y la mejora en su juego colectivo en el ataque. Leonel Schattmann, anotando o haciendo jugar, se convirtió en un jugador importante dentro de la estructura del Rojinegro que también tiene otros recursos confiables para llegar al gol.

Obras Basket llega al compromiso frente a San Martín después de su presentación en Caballito donde perdió frente a Ferro Carril Oeste 96 a 83. El Tachero tiene como entrenador a Guido Fabbris y los principales referentes en el plantel son Pedro Barral, Marcos Mata, Felipe Incayo, Federico Zezular, Juan Brussino, Marcos Delia, Tyler Sabin y Andrew Corum.

Por su parte, el renovado Peñarol venció el pasado jueves en Mar del Plata a Boca Juniors 89 a 78 con una destacada actuación de Facundo Vázquez, bien complementado por Gastón Córdoba y Luciano Guerra. Dentro del plantel milrrayitas también están, entre otros, Iván Basualdo, Roberto Acuña, Xavier Carreras y Willie Thornton .