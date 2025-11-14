Pingüinos y Regatas definirán el torneo Oficial 2025

Los mejores equipos de la fase regular del Torneo Oficial 2025, Pingüinos y Regatas Corrientes, disputarán la serie por el título en el Cuadrangular Final del básquetbol capitalino.

Pingüinos y Regatas definieron sus eliminatorias de semifinales 2 a 0 y ahora, siempre en cancha del Club Básquetbol Córdoba, disputarán la final al mejor de tres partidos para determinar el campeón de la temporada de primera división.

La segunda jornada de las semifinales, que se disputó el jueves, comenzó con el triunfo de Pingüinos sobre Colón 83 a 75 para sellar su pasaje a la final.

Luego de un primer cuarto parejo, terminó empatado en 17, el equipo de la banda negra sacó una pequeña ventaja en los dos cuartos siguientes (19 a 12 y 24 a 23) para poder controlar el resto del juego y llevarse la victoria.

Julián Marín con 26 puntos fue el máximo anotador en Pingüinos con un 100% de efectividad en los tiros de campo: 9 de 9 en dobles y 1 de 1 en triples. Además, Luciano Cárdenas aportó 15 para la victoria del equipo que conduce Carlos Villalba (Junior). Mientras que en Colón se destacaron Lucas Monzón con 21 y Gonzalo Montanar con 16.

En la primera semifinal, Pingüinos logró la victoria 64 a 54, partido que recién se definió en el último cuarto con un parcial de 17 a 9.

Por su parte, Regatas no tuvo mayores problemas para cerrar su eliminatoria frente a El Tala. El segundo punto de la semifinal quedó para le Fantasma 81 a 57 y se aseguró un lugar en la final.

Regatas dominó el partido de principio a fin y se impuso en los cuatro parciales: 20 a 11, 16 a 10, 24 a 19 y 21 a 17.

Maximiliano Monzón con 17 puntos y Santiago Fiorio con 14 fueron los jugadores destacados en el ataque de Regatas, en tanto que José Coutada con 15 y Alex Meza con 13 lo fueron en El Tala.

El primer punto de la semifinal, disputado una semana antes, había sido para Regatas 85 a 72.

La final, al mejor de tres partidos, se jugará desde la próxima semana en el estadio Mariano Andino Igarzzabal del Club Básquetbol Córdoba.