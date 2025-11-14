Karina Milei y Martín Menem en Corrientes confirmaron que LLA buscará la reelección en 2027

El partido La Libertad Avanza (LLA) dio inicio este viernes a su gira federal denominada “Tour de la Gratitud” en la ciudad de Corrientes, reafirmando la presencia territorial de la fuerza tras los resultados históricos obtenidos en las últimas elecciones.

El evento, realizado en el Salón Camba Cuá del Hotel Turismo, fue encabezado por la presidenta del partido, Karina Milei, y el vicepresidente, Martín Menem, y reunió a una gran cantidad de seguidores y dirigentes locales. Corrientes fue elegida como la primera provincia en esta recorrida.

El mensaje de Karina Milei: agradecimiento y reelección

Karina Milei se dirigió a los presentes con un mensaje que se centró en el reconocimiento al esfuerzo ciudadano y de la dirigencia local.

“Lo primero que quiero hacer es agradecer. Agradecer a cada argentino que puso trabajo, tiempo y sacrificio. Siempre dije que solos no podíamos. Y este resultado, que sorprendió a muchos, a nosotros nos confirmó que el esfuerzo valió la pena”, expresó.

La presidenta del partido recordó su optimismo preelectoral, al anticipar a su hermano, el presidente Javier Milei, el resultado que se daría: “Yo le dije el sábado: ‘Vamos a pintar el país de violeta’. Tenía mucha fe en lo que veníamos construyendo. Y se dio”.

Destacó el papel del Presidente en la campaña para asegurar la representación legislativa: “El Presidente se puso la campaña al hombro para que todos nuestros candidatos llegaran adonde llegaron. Lo hizo sin estar en la boleta... Lo hizo para llevar las ideas de la libertad a cada rincón y para lograr el Congreso que necesitamos. Ese día llegó: llenamos el Congreso, y ahora vamos por las leyes que este país necesita para salir adelante”.

Finalmente, Karina Milei subrayó el objetivo político a largo plazo: “Iremos provincia por provincia para agradecer. Y el Presidente también viajará en distintas ocasiones. Porque desde ahora trabajamos para la reelección en 2027”.

Martín Menem destaca el fortalecimiento y la Boleta Única

El acto fue abierto por Martín Menem, quien enfatizó el crecimiento del espacio en tan solo dos años de trabajo.

“Hoy estamos dando inicio al Tour de la Gratitud, una gira que va a recorrer todo el país”, señaló Menem. Subrayó que la estrategia electoral resultó correcta, dado que LLA obtuvo la mitad más uno de las bancas en juego. En la actualidad, el partido cuenta con 88 diputados nacionales y 20 senadores, consolidándose como una fuerza política fuerte.

El vicepresidente del partido felicitó a los correntinos por la elección local y remarcó la importancia de las reformas electorales que impulsarán a nivel federal: “Vamos a impulsar en todas las provincias la boleta única en papel. Funcionó de manera ejemplar, y es parte de los valores del presidente Javier Milei: hacer lo que corresponde, incluso cuando no es lo que más conviene políticamente”.

Menem concluyó reiterando que Corrientes es el punto de partida del tour para agradecer el esfuerzo de todos y prepararse para la reelección de Javier Milei en 2027.