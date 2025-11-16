Corrientes tendrá una semana de sol y calor, con máximas de 32°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo continuará el tiempo en Corrientes luego de las lluvias registradas el domingo, jornada en la que la provincia permaneció bajo alerta naranja por tormentas.

Para este lunes, se espera el regreso de buenas condiciones, con un ambiente todavía fresco, mínimas de 16°C y una máxima estimada en 25°C.

El martes la jornada se mantendrá con 15°C de mínima y un leve ascenso en las temperaturas hacia la tarde, anticipando el ingreso de aire más cálido.

A partir del miércoles, el calor regresará con fuerza y la máxima llegará a 32°C, en una jornada de cielo parcialmente soleado.

El jueves repetirá las mismas condiciones, con otra tarde calurosa y temperaturas nuevamente cercanas a los 32°C.

Para el viernes, el SMN prevé un leve descenso térmico, aunque el ambiente seguirá cálido, con 20°C de mínima y 30°C de máxima.

En conclusión, Corrientes tendrá una semana mayormente soleada y calurosa, con temperaturas que volverán a superar los 30°C tras el paso de las tormentas.