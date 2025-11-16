¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Emerenciano Sena Gustavo Valdés Fuertes tormentas
Emerenciano Sena Gustavo Valdés Fuertes tormentas
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
PRONÓSTICO

Corrientes tendrá una semana de sol y calor, con máximas de 32°C

Tras la lluvia, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa días estables y con fuerte incremento térmico hacia mitad de semana.

Por El Litoral

Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 18:15

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo continuará el tiempo en Corrientes luego de las lluvias registradas el domingo, jornada en la que la provincia permaneció bajo alerta naranja por tormentas.

Para este lunes, se espera el regreso de buenas condiciones, con un ambiente todavía fresco, mínimas de 16°C y una máxima estimada en 25°C.

El martes la jornada se mantendrá con  15°C de mínima y un leve ascenso en las temperaturas hacia la tarde, anticipando el ingreso de aire más cálido.

A partir del miércoles, el calor regresará con fuerza y la máxima llegará a 32°C, en una jornada de cielo parcialmente soleado.

El jueves repetirá las mismas condiciones, con otra tarde calurosa y temperaturas nuevamente cercanas a los 32°C.

Para el viernes, el SMN prevé un leve descenso térmico, aunque el ambiente seguirá cálido, con 20°C de mínima y 30°C de máxima.

En conclusión, Corrientes tendrá una semana mayormente soleada y calurosa, con temperaturas que volverán a superar los 30°C tras el paso de las tormentas.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD